Ramtan Lamamra a rencontré Hery Rajaonarimampianina

Les différents processus de médiations se bousculent que ce soit nationaux ou Internationaux. Mais l’opposition n’est plus pour toute forme d’accord. Leur demande se focalise sur la démission du Président de la République Hery Rajaonarimampianina. En outre, l’opposition dirigée par les députés du Changement veut être loin de toute médiation internationale. Pour ces députés, c’est Chissano qui a entrainé le pays dans cette crise avec le NI…NI. Ils ne veulent plus faire revivre cela aux Malgaches.

De l'autre côté, le Président de la République a reçu hier, l'envoyé de l'Union Africaine, Ramtan Lamamra. Ce dernier, selon ses dires, est en train d'amasser toutes les informations nécessaires sur cette crise. Lui d'espérer qu'après quelques jours, il sera plus informé sur la situation. Mais pour le moment, il est en mode « écoute ». Il espère rencontrer tous les acteurs politiques.