Brèves Madagascar Rapts indiens : le CFOIM tire la sonnette d’alarme

Le CFOIM ou le Collectif des Français d'Origine Indienne de Madagascar ne cesse d’interpeller les autorités contre les kidnappings qui font rage.

Ces six derniers mois, les opérations de kidnapping ne cessent d’alimenter les médias. Pas plus tard que cette semaine, le dirigeant de l'entreprise SEIM de Tamatave a été kidnappé sous les yeux de sa femme. Des bandits lourdement armés l'ont kidnappé en début de soirée selon les informations reçues par le CFOIM. En parallèle, le propriétaire de la bijouterie Kalidas est détenu par ses ravisseurs depuis le 17 janvier soit 17 jours de captivité.

Selon Jean Michel Frachet, le directeur exécutif du CFOIM, le phénomène dépasse largement la communauté indienne. Plusieurs familles originaire indienne se trouvent absolument dévastée. Lui d'ajouter que les séquestrations battent de record en record du jour au lendemain. Il est vraiment temps pour Madagascar de prendre conscience de la gravité de la situation et réagir avec vigueur. Cela ternit l'image de Madagascar sur le plan international selon toujours le CFOIM.