Brèves Madagascar Ravalomanana Marc face à Andry Rajoelina: le débat tant attendu

Le 20 septembre dernier, un tirage au sort pour le temps d’antenne et temps de paroles des candidats sur la TVM et la RNM a été effectué par la Commission Electorale Nationale Indépendante dans ses locaux. Des débats en direct sur ces stations nationales seront au rendez-vous.

Coup du destin, les candidats ont été repartis en six groupes, le DJ et le fondateur de l’empire TIKO auront l’occasion de faire un face à face. Ce débat se déroulera le samedi 03 Novembre, 4 jours avant le premier tour des élections présidentielles. Pour les observateurs politiques, ce débat sera une occasion unique pour l’ancien président et celui qui l’a évincé de faire un face à face.



Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar