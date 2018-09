Real Premium: Service de Groupage

Real Premium vous donne accès à des envois réguliers de marchandises depuis la France vers Madagascar, pour vos proches ou pour votre activité professionnelle, grâce à ses deux services de groupage.



Les deux départs chaque mois par voie maritime sont garantis et vous permettent de programmer la réception de vos biens en temps et en heure.



Le service par voie aérienne permet de réceptionner vos biens très rapidement.



Les marchandises sont à déposer dans leur entrepôt de stockage à Argenteuil (95) ou peuvent être enlevées, en supplément des tarifs annoncés, depuis le lieu de votre choix.



Merci de consulter Real Premium pour les tarifs de marchandises dangereuses et autres marchandises réglementées