Recrudescence des accidents sur les routes nationales

Accident sur la rn7, accident sur la rn2… coup du destin ou imprudence ? Les accidents de voiture deviennent de plus en plus fréquents sur les routes nationales. Selon les informations qui circulent, ce sont les voitures de transport en commun reliant les villes qui sont les « victimes » de ces accidents.

L’autorité déléguée chargée d’assurer la régulation des transports routiers ATT ou Agence des Transports Terrestres a affirmé que ce sont les voitures clandestines n’ayant pas le droit de rouler sur les routes nationales, mais qui font fi des règlements sont souvent les origines des accidents et souvent ce sont les Taxi-be. Des mesures drastiques seront prises contre les contrevenants. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar