Brèves Madagascar Remaniement gouvernemental : inopportun selon les analystes politiques

Selon les analystes politiques, ce n’est plus le moment de procéder au remaniement gouvernemental en cette période préélectorale. En effet, le président de la République doit se concentrer uniquement sur l'organisation de l'élection présidentielle qui doit se tenir dans les huit mois et non sur un éventuel remaniement.

D’après une source, Hery Rajaonarimampianina n'envisagerait pas du tout de remplacer le premier ministre. Lors des deux conseils de gouvernement, la continuité des affaires nationales est toujours le centre des débats. Le président du SENAT avait déjà mentionné cependant que le remaniement même chaque année est inévitable si le membre de l'exécutif a failli à sa mission. Par ailleurs, à la veille de l’élection, les citoyens ainsi que certains politiciens craignent s’il y aura une élection présidentielle cette année ou non. Le dernier conseil des ministres n'a pas encore décrété la date de l'élection et le projet de code électoral est encore voilé. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar