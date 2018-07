Rencontre de monsieur le Premier Ministre Christian NTSAY avec les membres de la Diapora ce Samedi 21 juillet 2018 à Paris XVI

Monsieur le Premier Ministre a cité trois axes d'action.



Le premier, l'apaisement nécessaire pour le rétablissement du dialogue entre les gouvernants, les assemblées et les différents partis politiques.



Le second volet de l'apaisement porte sur les luttes syndicales. Ce sont les syndicats qui sont les avants-gardes des luttes populaires, et ce de par le monde et plus près de nous, en Afrique du Sud et dans plusieurs pays africains.



Il est primordial de poser les fondamentaux du dialogue social. Quid de ces syndicats connaissent les conventions de 1987 ou de 1998.



Le leadership syndical saurait que s'il avait présenté sept points de désaccords et qu'il en avait obtenu quatre, il était temps peut-être de faire cesser la grève et de revenir à un autre moment négocier les points restants plutôt que "d'aller jusqu'au boutiste."



A ce propos, cinq syndicats d'enseignants sur huit ont signé un accord ce vendredi 20 juillet pour la reprise du travail et la cessation de la grève de l'éducation.



Un autre point des fondamentaux du dialogue social est la ratification de la convention 151 de l'OIT concernant la gestion de carrière et la formation du personnel de l'administration pour l'amélioration du service public.



Si les dirigeants n'ont pas cette culture du dialogue, cela dérive toujours sur une confrontation.



Tel est le cas des contestations sur les lois électorales qui ont conduit à la situation de crise, l'accumulation de plusieurs faux problèmes qui ont créé un vrai problème.



Monsieur le Premier Ministre de souligner qu'il faut une nouvelle vision de la gouvernance et ce à tous les échelons et favoriser le dialogue.



Il souligne également l'absence de culture de leadership.