Brèves Madagascar Rénovation du pont de Kamoro

Le Ministère des Travaux Publics en partenariat avec l’autorité Routière de Madagascar réalise un projet de construction et de réhabilitation du pont de la Kamoro, sur la RN4.

Le projet est financé par la Banque Mondiale, mais la réalisation des travaux est entre les mains de la société Eiffage. Ayant démarré en septembre 2015, les travaux prendront fin en avril 2017 selon les estimations. Il est clair que ce pont sera aux normes à sa finition, vu que la charpente sera en acier autopatinable CORTEN. L’utilisation de cet acier permet, non seulement, de faire des économies sur l’entretien et mais également il est bon pour l’environnement. Effectivement, cette technique permet de réduire le coût d’investissement vu qu’il n’y a plus besoin de protection en peinture.

Le pont sera à double sens avec une longueur de 280m. Il pourra également recevoir jusqu’à 120 tonnes de charge avec une durabilité dépassant cent ans. Pascal Fanomezana RAZAFIMANDIMBY Infos Diaspora | Brèves Madagascar