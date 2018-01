Brèves Madagascar Report de l’échéance du basculement des permis de conduire et cartes grises en juin 2018

Le Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation a sorti une note reportant le délai de la régularisation de permis de conduire et de cartes grises en permis biométrique au mois de juin prochain.

Le Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation a l’intention de réaliser des descentes dans les 23 chefs-lieux de Préfectures afin de permettre aux usagers résidants dans les provinces l’octroi des permis et des cartes grises biométriques. L’échéance est prorogée jusqu’au 30 juin 2018. Ainsi, passé de ce délai, l’ancien permis de conduire ne sera plus valable sur toute l’étendue du territoire. Rappelons, que la mésaventure de nos compatriotes aux USA concernant ces permis biométriques malgaches rend la population réticente vers le basculement. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar