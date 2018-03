Report sine die du concours d’entrée à l’ENMG

Le BIANCO convie également les citoyens à communiquer les informations à leur connaissance en vue d’accélérer les enquêtes. Le BIANCO et le Ministère de la Justice collaborent afin de réaliser un concours exempté de corruption. La sortie du Décret portant fixation de la date du report du concours d’entrée à l’ENMG est très attendue. On aperçoit, des candidats qui se rendent à l’école presque tous les jours pour avoir des informations sur la date du concours. Ils souhaitent la date du concours soit au moins connue la semaine prochaine au plus tard.