Brèves Madagascar Riana Andriamandavy à la tête du ministère de la communication et des Relations avec les institutions : certains journalistes réagissent.

Une surprise peut en cacher une autre, voila comment on peut parler de la nomination du Sénateur Riana Andriamandavy pour diriger le ministère de la communication et des Relations avec les Intuitions.

Ce qui prouve qu’à Madagascar, certains ministères sont justes des postes clés pour des calculs politiques. Riana Andriamandavy et Ministère de la communication ? Ce dernier n’a jamais, sauf à preuve du contraire, travaillé dans le domaine des médias. Est-ce qu’il a les capacités pour cela ? Certains journalismes s’indignent face à cette nomination. Le jeu du pouvoir consisterait à museler la radio nationale et la télévision nationale qui joueront un rôle majeur pour les prochaines élections ? Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar