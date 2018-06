Brèves Madagascar Rishi Chandarana, un karana, vient d’être kidnappé à Andakana

C’est le deuxième kidnapping de « Karana » en espace de deux semaines. Ce ne sera surement pas le dernier kidnapping, en effet, cela devient un business très florissant pour les malfaiteurs qui ne se font pas inquiéter étant donné que les familles des victimes ne déposent pas de plainte par peur de ne plus revoir leur proche.



Rishi Chandarana a été kidnappé vers 16 heures aujourd’hui à sa sortie du Golf Andakana sur la route nationale N: 4. Son père, Pradeep Chandarana, a aussi été victime de kidnapping le 07 Juin de l’année dernière. Kidnapping de deux membres d’une même famille espacé de presque un an. Amèrement, le 24 Mai 2018 dernier, un autre jeune karana a été kidnappé à Ampasapito. Avec des malfaiteurs très audacieux et très armés, il est difficile d’essayer de les stopper dans leur action. Mais cela doit cesser, sinon, les investisseurs « karana » vont quitter petit à petit la grande île. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar