Rossy pardonne Marc Ravalomanana

« JE PARDONNE RAVALOMANANA MARC pour tout ce qu'il a pu faire de mal à moi et à ma famille et je déclare qu'il devrait pouvoirs se présenter aux élections pour que nous puissions le BATTRE à la légale, par la voie des urnes. L’erreur de la communauté internationale était d'avoir empêché les deux poids lourds que la population attendait dont RAJOELINA ET RAVALOMANANA. Ainsi je me joins aux électeurs de Ravalomanana et Rajoelina de travailler la main dans la main dans cette lutte pour la vérité des URNES ROSSY ». Si tous les politiciens font tous pareils, une réelle « fampiavanam-pirenena » (réconciliation) se fera facilement.