On insère la sonde en inox au coeur du rôti et on retire le rôti dès que la température souhaitée s’affiche. Pour mon rôti de 900 g, j’avais trouvé des temps de cuisson variant de 20 min à 45 min sur internet.



Marie-Laure Tombini



Ingrédients

Pour 6 personnes

1 rôti de boeuf de 900 g

3 poivrons

1 gousse d'ail

1 cuillerée à soupe de romarin

3 cuillerées à soupe d'huile d'olive

Sel, poivre



Préparation pour : Rôti de boeuf aux poivrons confits

1. Posez les poivrons sur une plaque et faites-les cuire 15 min sous le grill du four. La peau doit commencer à noircir et à cloquer.

2. Sortez les poivrons du four et enfermez-les bien hermétiquement dans un sac congélation ou un papier aluminium. Laissez refroidir puis pelez-les et coupez la chair en lanières.

3. Pelez la gousse d’ail, retirez le germe et hachez-la finement.

4. Mélangez les poivrons avec l’ail, l’huile et le thym.

5. Placez le rôti dans un plat à gratin. Salez-le. Versez 5 cl d’eau dans le fond du plat. Faites-le cuire 35 à 40 min dans le four préchauffé à 180°C. Pour avoir une cuisson parfaite : insérez la sonde d’un thermomètre de cuisson au coeur du rôti et faites-le cuire jusqu’à que la température intérieure atteigne 55°C à coeur.

6. Servez le rôti sans attendre, avec les poivrons confits.