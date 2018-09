Brèves Madagascar Rugby Madagascar: "les XV MAKIS" face à l’Université d’OXFORD RFC, une grande première!

"C’est la première tournée d’une équipe Britannique à Madagascar. Un événement historique pour le Rugby Malagasy, car le prestigieux club de Rugby de l'université d’OXFORD est le huitième club le plus ancien au niveau mondial." dixit Frédéric Dumant, International Marketting, Partenaireships Manager de Malagasy Rugby.

La fierté est encore plus forte lorsque lors du premier match de dimanche 16 septembre les XV MAKIS ont remporté ce dernier face aux Universitaires d’OXFORD sur le score de 39 à 35, devant plus de 25.000 spectateurs au Stade Mahamasina.



Le second tes-match a lieu ce dimanche 23 septembre à 15h au stade Mahamasina Antananarivo- trouvez ci-joint le lien pour plus d'information.

https://www.madaplus.info/Rugby-Madagascar-la-journee-des-champions-les-XV-MAKIS-face-a-l-Universite-d-OXFORD-RFC-dimanche-23-septembre-2018_a12726.html?preview=1

N.R. Infos Diaspora | Brèves Madagascar