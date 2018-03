Brèves Madagascar SECES: Aucun enseignement ne se déroulera à l’université l’année 2017- 2018 si les revendications du SECES ne sont pas prises en compte.

Pour l’intérêt des étudiants, et comprenant l’inquiétude et les difficultés que les parents des étudiants font objet, le SECES ou syndicat des enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur a décidé d’afficher tous les résultats des examens pour l’année 2016-2017.

Mais le choix du SECES de stopper l’enseignement à l’université relève de l’inaction des dirigeants à satisfaire les besoins des enseignants chercheurs. Le SECES va renforcer leur communication pour faire connaitre à la population, mais surtout aux étudiants les raisons des revendications à l’instar du paiement dans les plus brefs délais des indemnités de recherche pour les retraités chercheurs qui continuent d’exercer leurs activités, mais également les droits des enseignants chercheurs. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar