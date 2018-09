Brèves Madagascar SENEGAL vs MADAGASCAR : Les mondialistes tenus en échec par les Bareas

Magnifique : c’est le mot qui pourrait qualifier le match de foot entre Madagascar et le Sénégal à Mahamasina. Les deux sélections n’ont pas pu se départager et se sont séparées avec un score de deux buts partout.

Plus de 66% de possession pour les Malgaches lors de la première mi-temps. Les Barea ont dominé les mondialistes lors de cette première partie. Mais ce sont quand même les Lions qui ouvrent le score avec Moussa Konaté à la 27e minute. Le manque d’attention des sénégalaises offre une opportunité à Voavy Paulin d’égaliser une minute avant de rejoindre les vestiaires. A la deuxième mi-temps, les protégés de Nicolas Dupuis commence timidement. Ainsi, à la 62e minute Keita Balde Diao trompe le gardien Malgache, Leda. Mais quelques minutes après, l’entrée de Carolus fait la différence. A peine sur le terrain, sur un coup de pied arrêté, il oblige Kalidou Koulibaly à marquer contre son camp. Certes, l’idéal était de battre les Lions sénégalais chez nous, mais ce résultat nous met sur une place assez confortable sur le classement.



Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar