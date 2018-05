Brèves Madagascar SOS Eric Fou hehy : les aides se succèdent

Nous avons rapporté qu’Éric de Fou Hehy est hospitalisé à l’HJRA suite à une insuffisance rénale aiguë. Il a fait une vidéo émouvante la semaine dernière qui a été vue plus de 100.000 vues sur internet.

Dans cette vidéo, il fait appel à des personnalités célèbres pour lui venir en aide comme John Élite, Onitiana Really et son mari Briand Andrianirina, Maharante Jean De Dieu, Jaovaoto et Siteny… Ce dernier n’a pas hésité à lui faire une vidéo en retour. Il était encore à l’étranger lors de la vidéo réponse, mais avait promis de lui rendre visite une fois de retour à Madagascar le lendemain. Il a tenu parole, et s’est rendu avec sa famille pour annoncer à Éric que la fondation Siteny va s’occuper de toutes les factures médicales et il va négocier auprès du gouvernement pour que ce dernier paie l’Évacuation sanitaire d’Éric en Inde. Maharante Jean De Dieu, le parlementaire John Élite et Briand Andrianirina ont également apporté leur contribution dans la lutte d’Éric. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar