Brèves Madagascar Saison cyclonique : la pluie sera au rendez-vous pour le Nouvel An

La saison cyclonique a débuté deux mois plutôt, mais la menace de cyclone ne s’est encore confirmée pour Madagascar d’après les informations reçues du service de la météorologie.

Actuellement, une masse nuageuse s’est formée à environ 2300 Km des à l’Est des côtes malgaches. Cette zone suspecte pourrait se transformer en une perturbation cyclonique samedi ou dimanche prochain. Pour le moment, les prévisionnistes de la météorologie ne sont pas encore en mesure d’affirmer si cette zone suspecte affectera Madagascar. Le service de la météorologie de préciser que la nuit de la Saint Sylvestre ainsi que le jour du nouvel an seront marqués par des fortes pluies, presque dans la totalité du pays. Toutefois, ils ont expliqué qu’il a le même aspect, la même évolution et la même situation que le cyclone Enawo qui avait dernièrement ravagé le pays du Nord au Sud. Cette masse nuageuse n’a encore aucun impact sur la météo locale jusqu’à présent. À part cette zone suspecte, les activités de pluies orageuses sont aperçues dans le canal de Mozambique actuellement. Elles apporteront des fortes pluies pour Maintirano et Melaky vers la fin de cette semaine. Seule la partie sud sera la zone épargnée par la pluie pour la fête de nouvel an. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar