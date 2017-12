Infos Diaspora Salut l'Artiste !

Il nous a fait vibrer toutes ces (longues) années ! De l'" Idole des jeunes " à " Toi ma gueule " ou encore " Gabrielle ", " Retiens la nuit ", " Revoilà ma solitude "... à " Allumer le feu ", pour ne citer que ces chansons là...

... le rocker nous a littéralement transporté au rythme de ces chants. Nous ne t'oublierons jamais et nous continuerons de fredonner tes tubes qui resteront à jamais dans nos coeurs et sur nos lèvres !

Et bien sûr la chanson mythique du couple tout aussi mythique... Johnny et Sylvie : " Dis-moi pourquoi, tu es mon seul problème ? Dis-moi pourquoi tu es mon seul souci ?" ...

A cette " bête de scène ", à cet icône national , à cette voix extraordinaire , nous rendons aujourd'hui un vibrant hommage et adressons nos sincères condoléances à toute sa famille et ses proches. Salut l'Artiste ! N.R. Infos Diaspora | Brèves Madagascar