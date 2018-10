Sceaux - Madagascar: Une semaine événementielle du 5 au 10 novembre

Une exposition de 30 photos : signées Jean-Marc Laurent (France-Bleu ; Paris-Première ; NRJ )



Ex-présentateur radio, journaliste français ayant vécu à Majunga et Tananarive de longues années, il a été choisi pour l’ouvrage-référence « Le Dictionnaire du Second-Empire » sous la direction de Jean Tulard pour évoquer Madagascar à cette époque.

Auteur de nombreux articles historiques sur ce pays, il a sorti « Madagascar vue par nos Stars » (éditions TheBookEdition) dans lequel 20 personnalités francophones rapportent leur ressenti sur cette île qui ne laisse pas indifférent (de Nicolas Hulot à Nathalie Baye, Viktor Lazlo, Charles Gassot…).



A l’occasion, de cette exposition, Jean-Marc Laurent dédicacera son livre le mardi 6 novembre à la MJC de Sceaux à partir de 19 heures (21 rue des écoles 92330 Sceaux) , et sera reçu par la chaîne IDF1 (TNT et fibre) le 30 octobre dans l’émission de Jacky.





Concert franco-malgache avec Caylah jeune slameuse malgache, et Arnold Turboust, artiste pop aux nombreux succès.



À seulement 24 ans, Caylah, malgache originaire d’Antananarivo, est un phénomène puissant. Repérée sur Youtube, avec son clip « Madagascar », en janvier 2016, la jeune femme a engrangé plus de 100.000 vues en un mois, dans un pays, où à peine 5 % de la population a accès à Internet. Un succès fulgurant qui lui permet d’enchaîner les concerts dans les bars de la capitale, puis dans les salles de province, les Instituts Français de la Grande Ile, et enfin à l’étranger (Belgique, Suisse, France).

Caylah est une artiste improvisatrice. Son talent elle le met au service des grandes causes, comme la dénonciation des difficultés sociales dans son pays, le soutien aux femmes battues, l’accompagnement des filles-mères.



Arnold Turboust est un musicien, chanteur, compositeur et producteur français. A la fois claviériste et bassiste, on le connaît notamment pour son titre « Adélaide » en duo avec Zabou dans les années 80, et ses collaborations avec Etienne Daho, Sylvie Vartan ou Brigitte Fontaine.



Une conférence-projection :

Avec le film « Tabataba » , de Raymond Rajaonarivelo (présenté à Cannes à la Quinzaine des réalisateurs et dont c’est le 30ème anniversaire), en partenariat avec le cinéma le Trianon. Un film esthétique sur un sujet historique et douloureux, l’insurrection