Brèves Madagascar Sécurité financière : formation des éléments de la police économique pour détecter les infractions bancaires

Le secteur bancaire à Madagascar n’est pas à l’abri des différentes infractions. L’utilisation de chèques sans provision ainsi que les escroqueries sont actuellement les formes d’infractions bancaires les plus courantes.

Malgré le taux de bancarisation encore très bas. Plusieurs formes d’infractions sont déjà enregistrées. Le manque de maîtrise des systèmes existants, notamment le recours à la nouvelle technologie peut s’avérer crucial dans le traitement et la détection de ces infractions. En vue d’améliorer la capacité de détection de ces différentes infractions bancaires, 25 éléments de la police économique au sein de la Police Nationale suivent des formations relatives à la sécurité financière dispensées par la banque BFV Société Générale. À part la formation relative à la sécurité financière, la cybercriminalité sera également abordée lors de ces 3 jours de séances de formation afin de concevoir et anticiper les fraudes pouvant survenir selon les précisions. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar