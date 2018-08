Brèves Madagascar Sécurité informatique des entreprises : l’UIEE et SMWM lance une sensibilisation.

Les différentes technologies informatiques ne cessent de révolutionner le monde industriel. Mais l’informatisation industrielle est toujours au cœur des débats. En effet, elle ne présente pas seulement des avantages, des inconvénients majeurs l’accompagnent également à l’instar des piratages informatiques. Madagascar fait partie des pays qui ont été victime de piraterie informatique, ne seraient-ce que citer le cas de l’INSTAT qui a été victime des hackers au début de l’année 2015.

Est-il nécessaire de rappeler que les pirates informatiques ou « Hackers » ne sont pas forcément des spécialistes en informatique, mais avec les tutoriels, ils arrivent à trouver une brèche dans les « Firewalls » des industries moins sécurisées.

Conscient des enjeux de la sécurisation informatiques des entreprises, avec le soutien de l’Organisation Internationale de la Francophonie, l’Unité d’Incubation Entrepreneuriale et Emploi UIEE en collaboration avec Social Media Watchdog Madagascar SMWM a décidé d’organiser une conférence autour du thème : « La sécurité informatique des entreprises ».

La conférence va se tenir le 25 aout 2018 au centre PIF TIC Ampefiloha. Une occasion pour les jeunes, les représentants des entreprises et tous les utilisateurs de l’internet de mieux comprendre les risques liés à l’utilisation du NTIC et de revoir leurs systèmes informatiques. C’est également une aubaine pour les futurs entrepreneurs d’en apprendre davantage, afin d’éviter le pire pour leur future aventure entrepreneuriale.

Les panélistes chevronnés dans le domaine vont expliquer de A à Z ce qu’est la sécurité informatique des entreprises, les risques du NTIC sur les entreprises et les payements en ligne qui deviennent de plus en plus monnaie courante à Madagascar.

Pour y prêter main forte, PIF TIC, VANILLA PAY, BOCASAY MADAGASCAR et HABAKA sont les partenaires de l’événement. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar