Sécurité informatique: moyen vers le développement

Les locaux de PIF TIC ou Point d'information et de formation utilisant les TIC à Ampefiloha ont accueilli une grande conférence sur les sécurités informatiques des entreprises samedi dernier. Elle a été initiée par l’Unité d’Incubation Entrepreneuriale et Emploi UIEE en collaboration avec «Social Media Watchdog Madagascar » avec le soutien de l’Organisation Internationale de la Francophonie.

L’assistance composée d’étudiants et de professionnels a eu l’occasion de comprendre les enjeux de la sécurité informatique d’entreprises. Les quatre panelistes venant de BocaSay Madagascar, de Pif Tic, HABAKA et de Vanilla pay ont apporté plus d’éclaircissement sur le sujet. Le représentant de BocaSay Madagascar a fait savoir que les risques de l’insécurité informatique des entreprises sont réels. Il a apporté l’exemple des fraudes des paiements en ligne qui engendrent une perte de 150 millions d’euros en Europe chaque année.

Cette initiative d’ l’Unité d’Incubation Entrepreneuriale et Emploi avec Social Media Watchdog Madagascar est plus que louable. En effet, la sécurité informatique des entreprises ne défraye pas encore la chronique dans la grande île.



