Sécurité pendant les fêtes : déploiement des éléments de Force de l'Ordre

L’OMC ou l’Organisation Mixte de Conception concentre leurs efforts le maintien de l’ordre public pendant la fête de la nativité et de fin d’année



Plus d'un millier d'éléments des forces de l'ordre seront mobilisés dans tous les coins de la région d'Analamanga selon le Commandant du groupement d'Analamanga. De son côté, le Colonel Ravoavy Zafisambatra a réitéré que les Districts ruraux tels qu'Ankazobe, Anjozorobe et Andramasina seront priorisés. Les patrouilles seront renforcées dans tous les quartiers rouges de la Capitale a déclaré le Chef de la Région d'Analamanga. La prévention des accidents entrera également dans les missions principales de ces éléments des Forces de l'Ordre.Ils incitent les usagers aux volants à ne pas boire de boisson alcoolisée pour prévenir les accidents.