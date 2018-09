Brèves Madagascar Sécurité routière: deux accidents sur la RN7 dont un carambolage

Encore et encore des accidents sur la Route Nationale 7. Ce qui se sont passés aujourd’hui ne seront pas les derniers. On se demande pourquoi aucune précaution n’est prise pour prévenir les accidents de la route. Presque chaque jour, il ay toujours au moins un accident mortel sur une des routes nationales.

Ce matin, entre Fianaratsoa et Alakamisy Ambohimaha trois voitures se sont entrées en collision. Tous les véhicules ont été gravement abimés. Heureusement, il n’y avait pas de perte en vie humaine à déplorer. Contrairement à la collision de deux voitures du coté d’Antanifotsy qui a engendré la mort d’un passager. Selon les informations reçues sur place, un des conducteurs aurait eu sommeil, situation qui a engendré l’accident. Au moment, durant lequel nous écrivons cet article, il y a eu un accident à Ankadilalana du coté de Mahamasina, pas de mort. Deux personnes tombent dans les vapes et une dame a les jambes cassées. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar