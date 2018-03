Brèves Madagascar Semaine pascale : renforcement de la sécurité par le déploiement des éléments de force de l’ordre

La recrudescence des cas d’attaque et de vol reste à craindre durant la semaine sainte. D’après la gendarmerie nationale, les voleurs profitent de l’absence des propriétaires de domicile pour effectuer des pillages pendant la semaine sainte.

C’est notamment pendant cette période que le nombre de plaintes par rapport à des cas de vols et d’attaque est enregistré. C’est pour ces raisons que ce dispositif de sécurité publique a été pris d’après le commandant de la Circonscription de la Gendarmerie nationale de Tananarive. En effet, le nombre d’éléments à mobiliser pendant les fêtes pascales sera multiplié. Des patrouilles à pied et motorisées seront déployées dans la capitale et ses périphéries. Les églises ainsi que les lieux de spectacles seront priorisés d’après toujours les précisions. À part cela, les éléments seront présents à la sortie des routes nationales.

Le même dispositif de sécurité sera valable pour la journée commémorative du 29 mars 1947. Toute manifestation non autorisée par la préfecture de Tananarive sera interdite. Les forces de l’ordre seront prêtes à intervenir à tout moment. La gendarmerie nationale de faire appel à tous les citoyens de ne pas abuser de la consommation de l’alcool au volant et de ne pas faire d’excès de vitesse afin d’éviter tout risque d’accident en cette période de fête. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar