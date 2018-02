Société commerciale des outils informatiques : 4 employés arrêtés par la police pour détournement des matériels

C’est le responsable logistique qui est le premier présumé des opérations de détournement, assisté par des agents commerciaux et un agent de sécurité. Ils ont volé 80 ordinateurs portables et de bureau ainsi des imprimantes pour un coût total de 230 millions d'Ariary. Les condamnés coupables ont avoué qu’ils ont commencé à voler petit à petit des matériels informatiques dans le stock depuis 2010 et proposent la revente des outils volés via la vente en ligne sur Facebook. Le responsable logistique il a déjà pu construire cinq maisons et acheter une voiture actuellement avec tout l'argent gagné. Les 4 présumés voleurs ont été déférés au Tribunal.