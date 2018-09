Soirée Tsakitsaky* organisée par SOS Madagascar: animée par Fenoamby, son groupe et DJ Inag- samedi 20 octobre 2018

Soirée Tsakitsaky* organisée par l'association SOS Madagascar: animée par Fenoamby. son groupe et DJ Inag.



RDV à la salle: Maison du Temps libre à Roissy en Brie (77)

Samedi 20 octobre 2018



* Apéritif et dessert inclus dans le ticket d'entrée

Plats malgaches préparés sur place avec supplément



Réservation obligatoire au: 06 45 65 18 36



