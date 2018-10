Infos Diaspora Soirée caritative en faveur du Foyer AKANISOA d'Antsirabe et des personnes handicapés de Morondava - Samedi 20 octobre à Roissy en Brie (77)

Organisée par l'association SOS Madagascar la grande soirée annuelle TSAKITSAKY sera animée par l'artiste FENOAMBY puis par DJ INAG.

Vous trouverez ci-dessous l'appel de l'association SOS Madagascar adressé aux lecteurs de Madaplus et à tous les "amis" de Madagascar.





Chers tous,



REJOIGNEZ-NOUS A LA GRANDE SOIREE TSAKITSAKY ANIMEE PAR L’ARTISTE FENOAMBY ET LE DJ INAG, Le samedi 20 octobre à 20h à la Maison du Temps Libre (MTL) de Roissy-en-Brie (77680).



Cette soirée est organisée par l’association SOS MADAGASCAR basée à Roissy-en-Brie et s’adresse à tous « les amis » de Madagascar.



Notre volonté est de vous offrir une soirée festive et de qualité et de vous permettre de soutenir nos actions et nos projets.



Nos actions en 2018 :



• Foyer Akanisoa (Orphelinat et école à Antsirabe)



En 2018, deux membres de l’association se sont bénévolement rendus à Antsirabe pour :

- Remplacer et compléter la literie et l’équipement en vaisselle

- Faire fabriquer par un menuisier local 6 lits doubles complémentaires

- Réaliser des travaux de mise en sécurité (vitres cassées, rambarde déchaussée, gouttières percées, etc).



• Centre des personnes handicapées de Namahora (Morondava)



- Organisation d’un chantier solidaire avec les jeunes d’Aubervilliers pour des travaux de première nécessité.



Nos projets pour 2019 :



- Construction de 2 classes supplémentaires

- Chantier solidaire avec les jeunes de la ville de Roissy-en-Brie

- Appel à des volontaires dans le cadre du service civique à l’étranger pour un projet éducatif en faveur des personnes handicapées



Venez nombreux, vous serez bien accueillis dans une ambiance conviviale et chaleureuse.



Comment nous soutenir :

En adressant vos réservations ou dons au siège de SOS MADAGASCAR situé 10 avenue Claude Debussy à Roissy-en-Brie (77680).



Réservations : resa@sos-madagascar.org

Informations sur notre site : www.sos-madagascar.org

Mobile : 06-45-65-18-36



Au plaisir de vous voir nombreux ce samedi 20 octobre.









Plus d'infos en cliquant sur ce lien: https://www.madaplus.info/Soiree-Tsakitsaky-organisee-par-SOS-Madagascar-animee-par-Fenoamby-son-groupe-et-DJ-Inag-samedi-20-octobre-2018-a_a12707.html

