Soirée malgache: Opéra Gasy avec la troupe Zazaniangarana suivi de Concert avec Lalatiana - 3 février 2018 avec la sortie de l'album de Lalatiana et Rija "dobla sento"

L’Association ASMADA vous invite à une grande soirée malgache. Elle vous accueillera le samedi 3 Février 2018 à 19h30 au théâtre le « 167 » Avenue Charles de Gaulle à Neuilly sur Seine 92200.

La soirée se déroulera en 2 parties avec un entracte autour d’un buffet malgache.



En 1ere partie vous applaudirez la Troupe Zazaniangarana qui vous présentera un Opéra Malgache (Hira Gasy).



La soirée se poursuivra par un concert exceptionnel de la star de la chanson « Lalatiana » la marraine de l’Association

Venez nombreux avec vos amis soutenir nos actions humanitaires à Madagascar qui en a tant besoin.



P A F : 15 € et pour les 4 – 12 ans : 5 €

Avec le soutien de Declèor/L’Oréal, le conseil régional île de France et la Mairie de Neuilly sur seine

N.R.