Infos Diaspora Solidarité. L'association "Urgence cardiaque Viviane" se mobilise pour Viviane, mère de famille malgache

L’association « Urgence cardiaque Viviane », a réuni ses membres, dont sa présidente Angéline Delange, jeudi 6 septembre 2018 à Briouze, près de Flers (Orne), pour décider des actions à mener pour aider et sauver Viviane.

Cette mère de trois enfants (âgés de 15, 13 et 9 ans) vit à Madagascar. Elle souffre de problèmes de santé depuis de nombreuses années et une insuffisance cardiaque évolutive a été diagnostiquée en 2017.

Cette maladie l’oblige à rester alitée, chaque déplacement, même minime, relevant du parcours du combattant pour elle. Son état de santé préoccupant se dégrade de plus en plus chaque jour et nécessite une intervention rapide au niveau des valves cardiaques. Mais l’opération ne peut pas se faire dans son pays et sera réalisée au CHU de Caen. C’est pourquoi l’association « Urgence Cardiaque Viviane » a été créée.

Elle récolte des fonds nécessaires à son hospitalisation et son opération, qui sont évaluées à 25 000 €. L’association et les membres remercient les personnes qui ont déjà fait un don et les futurs donneurs pour leurs aides et leur générosité.



Pour faire un don : https://www.leetchi.com/c/francais-genereux ou envoyer un chèque à l’association au 7, rue du Dr Petit, 61 220 Briouze.



