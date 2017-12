Stéphanie, élue la meilleure artiste de l’Océan Indien

Parmi les artistes malgaches qui se présentaient à ce concours, à savoir Elidiot et Daddi Love, C’est Stéphanie qui a marqué plus de scores. Il est à signaler que le vote de tous les artistes s’est fait via le réseau social Facebook où elle a fait exploser tous les « Like » du public. La cérémonie de remise des trophées de « Les Voix d’Or de l’Océan Indien » s’est tenue dans la Cité des Arts à Saint-Denis samedi dernier.