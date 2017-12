Brèves Madagascar Suite affaire Antsakabary : interrogatoire de 40 policiers suspectés

Les 40 éléments de la Police nationale soupçonnés dans l’affaire d’incendie de nombreuses maisons et de maltraitance de la population d’Antsakabary ont été auditionnés pour la troisième fois au tribunal selon le rapport officiel de la Police nationale hier.

Ces éléments de la police sont encore en fonction. Le doyen des juges a demandé à chacun d’entre eux de présenter leur identité. Les policiers fautifs recevront les peines les plus sévères d’après toujours l’affirmation des responsables au sein de la Police nationale. L’affaire est actuellement entre les mains des autorités et les enquêtes déjà menées se poursuivent. La recherche des véritables auteurs des actes d’incendies et de violence est toujours en cours. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar