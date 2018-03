Suspens sur la qualification des Barea de Madagascar pour la CHAN 2018

La bande à Njiva s’est battue jusqu’à la dernière minute pour pouvoir trouver les filets du portier de l’équipe angolaise, mais la chance de but n’était pas de leur côté ni du côté de l’Angola non plus. Les deux équipes n’ont pas pu se départager et se sont séparées sur un score vierge. Lors de la conférence de presse, Raux Auguste a réitéré que les Barea jouent mieux à l’extérieur et ils l’ont prouvé lors du Match contre le Mozambique. Le Score de zéro partout, chez nous, reste toujours un avantage pour Madagascar.