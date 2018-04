Brèves Madagascar Suspicion de corruption au sein de SENAT selon les parlementaires TIM et MAPAR

Nous avons déjà rapporté que les trois lois organiques qui vont régir les futures élections ont été adoptées sans amendement au Palais vert d’Anosy. Olga Ramalason a été la seule à s’opposer à son adoption.

Un parlementaire venant du TIM et un venant du MAPAR ont affirmé qu’il pourrait également avoir une corruption lors de cette adoption au niveau du SENAT. En effet, aucun amendement n’a été apporté à ces lois organiques. Dans le cas où des amendements ont été apportés les Sénateurs seront obliges de faire revenir ces lois à l’Assemblée nationale. Ainsi, pour éviter cela, le SENAT l’a adopté. Ces parlementaires issus de l’opposition de faire allusion que ces sénateurs seraient payés pour cette adoption. De l’autre côté, on attend les investigations du BIANCO concernant l’adoption de ces lois à l’Assemblée nationale. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar