Brèves Madagascar Syndicat des Anciens Militaires : intensification de ses revendications prévue pour le 20 janvier 2018

L’alignement de leur grille indiciaire a en effet été décidé depuis 2006, plus précisément lors du quinquennat de Marc Ravalomanana. Depuis ce jour, les gouvernements successifs n’ont pas pris l’initiative d’exécuter l’alignement.

Près de 6000 retraités sont concernés par cet alignement de la grille indiciaire. Par ailleurs, les futurs retraités sont aussi concernés par cette mesure d’après toujours le Président des Anciens Militaires. Le Président de la République a répondu positivement à leurs revendications de 10 juillet dernier lors d’une rencontre à Iavoloha selon le Président des Syndicats des Anciens Militaires Randrianasimanana Jean Solo. Or, depuis ce temps, aucune mesure n’a été prise dans ce sens selon toujours ses dires. Le Secrétaire général du Ministère de la Défense nationale a aussi rencontré les plaignants il y a quelques mois, mais toujours sans satisfaction. À cet effet, il prévoit d’intensifier leurs demandes le 20 janvier 2018, avec l’appui de la Solidarité Syndicale de Madagascar. L’Association des gendarmes retraités et en exercice ainsi que le syndicat des policiers. Leurs demandes ne sont pas des caprices, mais des droits acquis depuis 2006 selon le Président de Syndicat des Anciens Militaires Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar