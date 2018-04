Brèves Madagascar TIM et MAPAR : qui aurait cru que les deux partis allaient s’allier

Au début de cette année 2018, certains médias ont laissé entendre que Ravalomanana et Rajoelina allaient former une alliance. Cela a suscité beaucoup de commentaires de la part des partisans des deux partis surtout. Mais actuellement, d’après ce qu’ils, les deux partis laissent voir dans les différents Medias, ils travaillent vraiment ensemble actuellement.

Le 09 janvier dernier, Ravalomanana, à travers ses propos, a fait une proposition de réconciliation avec l’homme fort de la transition, celui qui l’a évincé du pouvoir. Le fondateur de TIKO a affirmé qu’il est prêt à oublier le passé pour l’intérêt de tout un peuple. Quelques jours après, le leader de la Révolution orange a donné une interview au quotidien Midi-Madagasikara et a fait savoir qu’il n’a pas de problème avec l’ancien président Ravalomanana. Lors de son Show pour la présentation de son plan « initiative pour l’émergence de Madagascar », Rajoelina a martelé que l’IEM ne refuse personne, mais s’il est amené à travailler ensemble avec le TIM il le fera. Mais il ne soutiendra jamais le TIM.

Avec l’adoption des lois électorales très controversées par les opposants, les relations entre MAPAR et TIM sont au beau fixe. L’image, qui a été commentée cette semaine, est devoir ensemble deux députées issues du MAPAR et du TIM en direct sur la chaine VIVA fondée par Andry Rajoelina puis fermée par Ravalomanana qui lui a valu sa démission forcée en 2009. Espérons tout simplement qu’ils collaborent vraiment ensemble pour l’intérêt du pays mais pas pour leur propre intérêt. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar