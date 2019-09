Infos Diaspora TOUS SOLIDAIRES de MADAGASCAR en soutenant SOS MADAGASCAR

L’association SOS MADAGASCAR de Roissy-en-Brie organise une fête samedi 12 octobre. Cette soirée festive sera l’occasion de parler de l’île, de sa culture, de ses traditions et de présenter les projets de l’association qui pourraient être soutenus par les participants.

DES REALISATIONS SPECIFIQUES Cette année SOS MADAGASCAR a permis la construction de deux classes à Antsirabe ; la réalisation d’un chantier solidaire à Morondava.

L’association a également reçu l’agrément du service civique permettant ainsi à deux jeunes volontaires, une ergothérapeute et une intervenante sportive d’accomplir une mission éducative pour des enfants et adultes en situation de handicap d’un foyer à Morondava.



DES ACTIONS SUR LE LONG TERME En plus de ces actions spécifiques, l’association soutient de manière récurrente deux structures grâce à des aides financières.

SOS MADAGASCAR a besoin de vous pour poursuivre ses actions. Soutenez ces actions par votre présence le samedi 12 octobre 2019.



à 20 h Accueil

à 20h30 Conférence Découverte des croyances et traditions malgaches

à 21h15 Dîner et animations musicales

à 2h Clôture de la soirée



Comment nous soutenir :

En adressant vos réservations ou dons (contre reçu fiscal) au siège de SOS MADAGASCAR situé 10 avenue Claude Debussy à Roissy-en-Brie (77680).



Réservations : resa@sos-madagascar.org

Informations sur notre site : www.sos-madagascar.org

Fb @SOS.Madagascar.infos

Mobile : 06-45-65-18-36



Les tarifs de la soirée :

28€ par adulte

15€ pour les moins de 18 ans

Gratuit pour les moins de 6 ans

