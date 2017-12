TSARADIA, la nouvelle filiale de la compagnie aérienne Air Madagascar

Le redressement de la Compagnie aérienne Air Madagascar s’étendra pour des dizaines d’années. Mais les trois premières années seront les plus rudes. L’amélioration des services et des produits sera les priorités. Le DG d’Air Madagascar de dire que la compagnie va se focaliser sur les vols nationaux. En effet, Tsaradia servira les zones nationales, à l’instar de Diégo, Antalaha, Sambava,Maroantsetra, Tamatave et l’axe Sud. La création de la nouvelle filiale Tsaradia traduit les efforts de la compagnie pour réussir son redressement. Tsaradia aura sa propre identité et opérera avec sa propre structure avec son permis de transport aérien. La compagnie Air Austral a alloué 40 millions de dollar pour le redressement d’Air Madagascar grâce au partenariat stratégique.