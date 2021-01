Brèves Madagascar Tafa sy Vazo : Une aventure humaine et musicale…. « Tafa sy Vazo » est un concept qui mêle interview et concert durant 2 heures.

Au cours d’un interview mené par Volatiana Rahaga, initiatrice du projet, le public fera de plus amples connaissances sur l’histoire du duo Erick Manana et Jenny Fuhr. Beaucoup d’anéctodes seront au rendez-vous …

Côté musical, le duo assurera sans nul doute un spectacle musical de qualité.

Il s’agit d’un concert en ligne gratuit mais si le cœur vous en dit, une cagnotte en ligne leetchi est disponible pour soutenir ce projet qui a une finalité caritative également ( https://www.leetchi.com/c/concert-tafa-sy-vazo ).



En effet, une partie de vos contributions servira à soutenir les enfants de l’orphelinat « Etoile du matin » d’Ambohitrimanjaka.

Nous concluons cet article par un message d’Erick Manana pour cet événement exceptionnel du 07/02/21 :

Nous avons certainement tous traversé une période difficile. Les artistes n'ont pas été épargnés: plus de concerts, plus de rencontres, tout est en suspens.

Seulement voilà, on ne peut pas taire la musique, car la musique c'est la vie, c'est un porteur de joie et non de malheur, c'est un annonciateur d'espoir. Si je dois définir en un mot ce que nous ressentons et ce que l'on voudrait vous offrir, cela serait notre "Essentiel".

Notre Essentiel s'inscrit dans ce projet de rencontre et de partage: Tafa Sy Vazo.

Tafa pour la rencontre, parce que vous nous avez manqué et Vazo pour le partage.

Nous aimerions realiser cette aventure humaine et musicale avec vous.

En 2022 je célèbrerai mes 45 ans de scène, sans vous je n'aurais pas été ce que je suis aujourd'hui, et je voudrais célébrer cela avec vous et préparer cet anniversaire, dès maintenant.

Au-delà de cette préparation, nous sommes aussi très engagés dans la protection des orphelins. Leurs vies ont été terriblement impactées par la pandémie et ses conséquences. Alors nous avons choisi de soutenir les enfants de l'orphelinat Étoile du Matin avec une partie de vos contributions pour cette aventure.

Merci pour votre fidélité, merci pour tout, prenez soin de vous et surtout si le coeur vous en dit, c'est très simple, suivez les instructions pour contribuer à cette cagnotte.



Votre contribution ne serait pas vaine. On aimerait vous offrir en guise de remerciement un cadeau, n'oubliez pas de laisser votre adresse email afin que l'on vous l'envoie.

Rendez- vous le 7 février à 17h00 heure de Madagascar, 15h00 heure d'Europe, 14h00 heure de UK, 09h00 heure aux USA côte Est.



~ Érick Manana



