Brèves Madagascar Taxi-be: aucune grève envisagée par l’UCTU.

Plus de peur que de mal pour les parents d’élèves qui vont affronter les épreuves du BEPC lundi. En effet, les bruits ont couru cette semaine qu’une grève de 3 jours sera observée par les transporteurs urbains à partir de demain.

Mais l’Union des Coopératives des Transports Urbains de dire qu’aucune grève n’a été décidée lors de leur dernière réunion. Ainsi, elle tient à rassurer l’opinion publique que les transporteurs urbains travailleront bel et bien demain. Concernant la hausse du ticket à raison de 500 Ar, elle n’est pas appliquée par toutes les coopératives. On voit à que des divergences d’idées se placent au niveau des transporteurs urbains. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar