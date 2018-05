Brèves Madagascar Technologie de l’Information et de la Communication: L’ARTEC met en garde aux faussaires des IMEI

L’IMEI, ou International Mobile Equipment Identity est un numéro qui permet à l’opérateur d’un réseau d’identifier le mobile appelant et ainsi, de l’autoriser, ou non se connecter au réseau

L’ARTEC ou Autorité de Régulation des Technologies de Communication a fait un constat que des terminaux mobiles de contrefaçon ou non conformes aux normes internationales avaient des numéros IMEI identiques et non valides et des que des individus mal intentionnés procèdent à la modification des numéros IMEI. Cela représente divers dangers publics. Ainsi, il est formellement interdit de faire l’importation de ces genres de téléphones. À partir de juin 2019, ces derniers ne peuvent plus être utilisés à Madagascar. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar