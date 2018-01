The Private lounge: Smooth Jazz, Love Songs, Swing Funky... Samedi 17 février 2018 à Massy (91)

Vivre & profiter de chaque instant pour les amoureux de la musique et de l'art culinaire.



Smooth Jazz: Andriamandratra (Sax)

Love Songs: "Kalom-pitia" avec Mahé Lyson et Miora Sandra

Swing Funky: Avec le groupe Uptown Funk



Cocktail dînatoire aux savoirs des iles et d'ailleurs concocté par la Chef Aina Ramadison!

Contribution (Entrée + Cocktail dînatoire) : 35euros

Plus d'infos et réservation au: 06 68 17 66 07 / 06 58 87 82 65



Le samedi 17 février à partir de 20h

Espace Liberté: 1 place Charles de Gaulle 91300 Massy https://www.facebook.com/Talenta-Events-165737297493433/

N.R.