The Voice France : Des Malgaches se font remarquer

De plus en plus de Malgaches participent à The Voice France. Cette fois, Ursula Ravelomanantsoa, de nationalité française d’origine malgache séduit le jury lors de l’audition à l’aveugle, samedi dernier. La Malgache de 21 ans avait fait une reprise de Gravity, une chanson de Sara Barelles d’une telle manière qu’elle a fait retourner Mika.

La jeune fille retente sa chance au-devant de la scène pour cette saison 8 de The Voice après avoir participé à la Nouvelle Star en 2014. Malgré quelques fausses notes, Ursula entre dans la course sous les ailes d'un des plus grands chanteurs pop internationaux. Et puis, The Voice 8 a dans ses filets un autre malgache, Antso, qui est dans l'équipe de Julien Clerc.