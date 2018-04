Brèves Madagascar Ticket du transport en commun : Le FIMZOMPAM suggère une solution

Après une rencontre avec l’Agence des Transports Terrestres, l’union des Transporteurs urbains et suburbains décide de suspendre la hausse du ticket de Taxi-be à raison de 700 Ar.

Un grand ouf de soulagement pour les utilisateurs des transports en commun avec cette suspension de la hausse des frais de transport urbains et suburbains, mais jusqu’à quand seront-ils soulagés ? Avec la hausse incessante du prix du carburant, on n’est pas à l’abri d’une nouvelle déclaration pour revoir à la hausse ces frais. Ainsi, Le FIMZOMPAM ou Fikambanana Miaro ny Zon'ny Mpanjifa Malagasy (association garantissant le droit des consommateurs Malgaches) propose à ce que le gouvernement limite le prix du carburant pour les transporteurs en commun au lieu de leur donner une subvention. Le responsable de FIMZOMPAM de dire que les consommateurs peuvent travailler avec le gouvernement pour le contrôle des transporteurs qui pourrait ne pas s’acquitter de leurs tâches. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar