Top resa: du 25 au 28 septembre 2018 - le rdv des professionnels du tourisme France et International

Comme chaque année les agences de voyage malgaches seront parmi les exposants.



En 2017, IFTM Top Resa MAP Pro a accueilli 32.480 professionnels du secteur de l’industrie et du tourisme et des voyages qui ont pu découvrir l’offre des 1700 marques présentes.



Cette progression de +5% démontre le rôle essentiel du salon, rendez-vous et baromètre incontournable de toute une profession.



Pour répondre aux tendances du secteur en France et à l’international, le salon a su se rénover et innover en créant de nouveaux espaces, en lançant des événements inédits et fédérateurs, et en privilégiant l’expérience clients.



Pour compléter la thématique des villages existants, trois nouveaux espaces ont été créés en 2017, le Village Digital en partenariat avec Eventiz, le Village de la Montagne en partenariat avec France Montagne réunissant 16 professionnels et le Village du Tourisme Durable, en partenariat avec ATD, en cohésion totale avec l’année du Tourisme Durable lancé par l’UNWTO.



Trois événements majeurs ont ponctué la vie du salon, des moments forts et riches en émotions, la finale du Startup Contest, la finale du Hackathon et la finale de la Travel Agents Cup. Un public nombreux fut au rendez-vous.



2018 sera tout aussi prometteur puisque IFTM Top Resa organisera chaque jour une grande finale de Batle de Startups, 24h d'innovation et concours du meilleur agent de voyages...



Retrouvez toutes les infos sur le lien joint.