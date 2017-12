Brèves Madagascar Tourisme à Madagascar : Ouverture d’un musée historique à Fort-Dauphin

Fort-Dauphin est l’un des coins touristiques le plus merveilleux de la grande –île. D’après le rapport du Ministère de tutelle, le taux de fréquentation touristique dans ce district a connu une hausse considérable depuis la saison touristique de l’année dernière jusqu’à l’année présente. Une augmentation de 20 % a été constatée pour cette période touristique entre janvier et avril. Cette amélioration va toujours s’améliorer selon les estimations des opérateurs touristiques.

La promotion de tourisme à Fort-Dauphin est l’une des stratégies pour renforcer le flux touristique de Madagascar. En effet, diverses attractions touristiques ont été mises à la disposition des touristes et les visiteurs dans ce district. À part les plus belles plages attrayantes de Fort-Dauphin, des compétitions de Surf et de course de pirogue seront organisées pour donner plus d’ambiance. Les opérateurs touristiques et l’association de natif de ce district organiseront également une visite guidée dans un musée qui renferme toute l’histoire et l’évolution de Fort-Dauphin. Ces événements vont doubler l’effectif des touristes aussi bien les nationaux que les étrangers qui visitent ce district selon toujours l’estimation des organisateurs touristiques. Un festival touristique appelé «Sambaraha » aura lieu le 20 au 23 décembre. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar