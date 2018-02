Brèves Madagascar Trafic de bois de rose : 37 rondins saisis à Antsirabe en provenance de Morondava

Un sprinter qui transportait des rondins de bois de rose a été intercepté par les éléments de la gendarmerie d’Antsirabe, plus précisément sur la RN7. Il s’agit de 37 rondins de bois de rose pesant jusqu'à 390 kg qui venaient de Morondava selon les informations reçues.

Le propriétaire de ces rondins n'était pas appréhendé par les gendarmes lors de l’opération de saisie. Enquêté sur le fait, le chauffeur de la voiture affirme de ne pas connaître les propriétaires de ces rondins de bois de rose. Une enquête conjointe menée par la gendarmerie et la direction régionale de l'environnement à Antsirabe est ouverte selon les sources. Le trafic de bois de rose est répréhensible sur le Décret 2010/141 qui stipule l'interdiction de la coupe et le trafic de bois précieux tels que le bois de rose. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar