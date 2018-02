Transparency International Madagascar : un recul de 10 places pour Madagascar

Dans l’édition de 2017 de l’IPC, Madagascar était en recul de 2 points par rapport à l’année 2016. Avec une régression de 10 places, l’IPC de Madagascar a d’ailleurs pris un recul depuis 2012. Madagascar est perçu comme un pays très corrompu par rapport à des pays comme les Comores, l’Ouganda et le Cameroun. Me Alex Rafamatanantsoa a expliqué que ce recul est d’autant plus inquiétant que la régression de Madagascar de dix places dans le classement de 55 places sur 180 pays. Lui de confirmer que les actions fortes entreprises en 2017 par les horizons publics de corruption se poursuivent. De son côté, Jean Louis Andriamifidy, le DG de BIANCO de dire que le résultat n’est pas étonnant. Le manque de prise d’initiative de l’Etat en est la principale raison. Il a souligné que BIANCO en est à la phase de mise en place d’un cadre juridique nécessaire dans le cadre de mise en œuvre de la stratégie nationale anti-corruption.